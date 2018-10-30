Ученые рассказали о мощных цунами, обрушившихся за 66 лет на Дальний Восток

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Свыше 40 мощных цунами обрушились за последние 66 лет на побережье российского Дальнего Востока, высота волн многих из них превышала 15 метров.

"После катастрофического цунами в ноябре 1952 года, приведшего к гибели несколько тысяч человек и практически уничтожившего город Северо-Курильск и почти все поселки на побережье северных Курильских островов и юга Камчатки, до настоящего времени на Дальневосточном побережье страны было зарегистрировано более 40 цунами, причем в десяти случаях высота волны была более 5 метров, а в 1952, 1963, 1969, 1994, 2006 годах в отдельных пунктах отмечались волны высотой до и более 15 метров", — говорится в материалах научно-практической конференции "Человек, общество и государство в обеспечении безопасности жизнедеятельности современной России", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В докладе "Город и цунами: исторические примеры, проблемы оценки цунамиопасности, планирование и возможности защиты" сообщается, что в 1952 году одно из самых разрушительных цунами ХХ века разрушило Северо-Курильск, лишив жизни 2.336 человек, и смыло почти все прибрежные поселки на северных Курилах и юге Камчатки.