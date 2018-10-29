В Кузбассе из шахты эвакуировали 135 горняков

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Все 135 горняков, находившиеся в шахте "Есаульская" в Кемеровской области, рано утром в понедельник выведены на поверхность из-за остановки работы главного вентилятора, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.

"Около 4.00 (00.00 мск) 135 сотрудников шахты были успешно выведены на поверхность из-за отключения главного вентилятора. Пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства, отметив, что причины отключения вентилятора устанавливают специалисты.

По аналогичной причине – отключение главного вентилятора – 24 октября были выведены 109 человек из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области. Сообщалось, что инцидент произошел из-за падения напряжения. Работу шахты быстро восстановили.