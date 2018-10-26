Житель Подмосковья, отрубивший жене кисти, отрицает обвинение в похищении

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья приступил к рассмотрению по существу резонансного дела Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил жене кисти рук, мужчина отрицает, что похитил супругу и угрожал ее убить, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Грачев признает вину только в причинении тяжкого вреда. От других обвинений отказывается", — сказали в пресс-службе.

Помимо причинения тяжкого вреда ему инкриминируются статьи УК РФ "Угроза убийством" и "Похищение человека".

Также суд, отметили в пресс-службе, в пятницу допросил потерпевшую по делу. На следующем заседании продолжится допрос свидетелей.

Ранее суд лишил Грачева родительских прав.

По данным следствия, 11 ноября 2017 года Дмитрий Грачев, испытывая неприязненные отношения на почве ревности к своей жене Маргарите Грачевой, похитил супругу и вывез в лес, где угрожал убийством. После этого она обращалась в полицию. Но 8 декабря участковым уполномоченным вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, отмечали в СК, а 11 декабря Грачев, отобрав мобильный телефон своей супруги и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес, где отрубил ей кисти рук топором.