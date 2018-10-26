Житель Подмосковья, отрубивший жене кисти, отрицает обвинение в похищении

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья приступил к рассмотрению по существу резонансного дела Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил жене кисти рук, мужчина отрицает, что похитил супругу и угрожал ее убить, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Грачев признает вину только в причинении тяжкого вреда. От других обвинений отказывается", — сказали в пресс-службе.
Помимо причинения тяжкого вреда ему инкриминируются статьи УК РФ "Угроза убийством" и "Похищение человека".
Ранее суд лишил Грачева родительских прав.
По данным следствия, 11 ноября 2017 года Дмитрий Грачев, испытывая неприязненные отношения на почве ревности к своей жене Маргарите Грачевой, похитил супругу и вывез в лес, где угрожал убийством. После этого она обращалась в полицию. Но 8 декабря участковым уполномоченным вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, отмечали в СК, а 11 декабря Грачев, отобрав мобильный телефон своей супруги и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес, где отрубил ей кисти рук топором.