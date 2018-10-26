В Башкирии двое мужчин похитили подростка и привязали к дереву в лесу

УФА, 26 окт — РИА Новости. Двое мужчин в Башкирии, заподозрив соседского мальчика в краже телефона, похитили его, увезли в лес и оставили там, привязав к дереву, подросток смог развязать веревки и самостоятельно вернулся домой, сообщили в СУСК по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 октября в Белебеевском районе Башкирии.

"Двое местных жителей, 40 и 34 лет, пришли к соседскому мальчику домой и пытались заставить его признаться в краже мобильного телефона. Когда мальчик отказался, они посадили его в автомобиль и отвезли в лес в 200 метрах от села. Ребенка привязали к стволу дерева и уехали, оставив его одного в лесу", — сообщает следствие.

По данным ведомства, подросток сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в полицию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

"Подозреваемые мужчины задержаны, сейчас они дают показания. По ходатайству следствия, суд заключил их под стражу на два месяца", — говорится в сообщении регионального СК.