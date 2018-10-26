Адвокат обвиняемого в нападении на пермскую школу заявил о его раскаянии

ПЕРМЬ, 26 окт — РИА Новости. Один из подростков, обвиняемых в нападении на пермскую школу, раскаивается в содеянном, о чем говорит его частичное признание вины в преступлениях, заявил журналистам адвокат подсудимого Степан Овчинников.

Заявление Овчинникова прозвучало в перерыве закрытого судебного заседания по уголовному делу о нападении на школу №127 в январе. Рассмотрение дела по существу началось в пятницу в Мотовилихинском районном суде. В качестве обвиняемого в нем выступает подросток, который вместе со своим другом устроил в образовательном учреждении драку с поножовщиной, в которой пострадали девять школьников и учитель.

Сразу после ЧП двум несовершеннолетним организаторам поножовщины было предъявлено обвинение. Пройдя курс лечения в больнице, фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО и направлены на судебно-психиатрические экспертизы. Позже дело в отношении одного из подростков было выделено в отдельное производство, поскольку он признан невменяемым.

Второго подростка органы предварительного расследования обвинили в совершении трех преступлений. По данным прокуратуры, несовершеннолетний обвиняется в совершении с соучастником покушения на убийство 30 человек. Кроме того, он обвиняется в умышленном уничтожении имущества школы путем поджога, а также в разбойном нападении на охранника школы с предметом, похожим на пистолет.

"Один из элементов раскаяния — признание вины. Мой подзащитный частично признал предъявленные обвинения", — сказал адвокат.

По данным Овчинникова, подросток полностью признал вину в совершении поджога и частично — в покушении на убийство, поскольку по данной статье есть вопросы к квалификации степени тяжести увечий всех пострадавших. "По разбою мы не признали вину в полном объеме, потому что этот инцидент полуторагодовалой давности, который не относится к делу", — отметил адвокат. По его словам, подсудимый не принес извинения потерпевшим, поскольку действует только в рамках судебного регламента, а последующие прения и последнее слово они с подзащитным пока не обсуждали.

Овчинников также сказал, что в процессе судебного заседания никаких угроз со стороны участников процесса в адрес обвиняемого не поступало. "За пределами суда мне лично ничего не поступало тоже", — добавил адвокат.