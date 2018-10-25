В Махачкале более 30 человек госпитализировали из-за отравления в кафе

МАХАЧКАЛА, 25 окт – РИА Новости. Тридцать один человек госпитализирован с признаками отравления после посещения одного из кафе Махачкалы, среди них пятеро детей, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы регионального минздрава.

В ведомстве рассказали, что больные стали поступать в Республиканский центр инфекционных болезней с симптомами кишечной инфекцией еще в среду. Днем в больницу поступило 22 человека, из них одного врачи отправили на амбулаторное лечение. Медики выяснили, что все госпитализированные употребляли мясо курицы, приготовленное в махачкалинском кафе "Терем".

"Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 31 человека, в их числе пятеро детей. Увеличение количества пациентов связано с тем, что продажа зараженной курицы, несмотря на то, что заведение закрыли, осуществлялась на вынос", — отметили в пресс-службе.

По его словам, состояние больных врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести, угрозы жизни пациентов нет.

"Врачи работают в авральном режиме. Медицинская помощь госпитализированным оказывается в полном объеме. Проводится необходимая терапия", — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты устанавливают точную причину отравления.