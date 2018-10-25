В Самарской области майнинг-ферма "сожгла" энергии на 18 миллионов рублей

САМАРА, 25 окт — РИА Новости. Компания "Самарские распределительные сети" (входит в группу "Россети") обнаружила майнинг-ферму в Самарской области, которая, по подсчетам энергетиков, "украла" электроэнергии почти на 18 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба энергокомпании.

По данным пресс-службы, при проведении осмотра линии электропередачи в селе Бахилово Самарской области энергетики обнаружили трансформаторную подстанцию, в которой установленный в рамках технологического присоединения трансформатор был заменен на более мощный. Кроме того, по информации энергокомпании, был подкручен счетчик, из-за чего прибор передавал показания в разы ниже реального потребления. О выявленных нарушениях энергетики сообщили в полицию.

"Прибывшие на место полицейские осмотрели здание и обнаружили майнинг-ферму. По подсчетам энергетиков, в общей сложности за три месяца на производство криптовалюты ушло свыше 2,5 миллиона киловатт-часов, что составляет более 17,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские опечатали и переписали оборудование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере". Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.