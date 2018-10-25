СК начал проверку из-за двух найденных тел в зоне подтопления на Кубани

СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Тела пожилых мужчины и женщины обнаружены в местах подтопления в Краснодарском крае, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в следственном управлении (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе Сочи пострадали пять человек. Как рассказал РИА Новости по телефону представитель экстренных служб региона, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека.

"Нашли два тела, пожилые мужчина и женщина. Пока еще непонятно – то ли они стали жертвами непогоды, то ли по какие-то другие обстоятельства были. По данному факту проводится проверка", — заявили в региональном управлении.