Суд в Карелии назначил административное наказание умершему шесть лет назад

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 окт – РИА Новости. Мировой суд Прионежского района Карелии назначил административное наказание умершему 6 лет назад человеку, сообщает прокуратура Карелии, уточняя, что по протесту ведомства судебное постановление отменено.

В январе 2017 года в Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с пьяным водителем. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое не вызвало сомнений у инспекторов.

Районный мировой суд назначил административное наказание мужчине с именем и фамилией, которые были указаны в водительских правах.

"Как установила прокуратура, привлеченный к административной ответственности гражданин умер в 2012 году, а водительское удостоверение на его имя сотрудникам полиции предъявил другой человек, имеющий внешнее сходство с умершим", — говорится в сообщении.

В итоге надзорное ведомство опротестовало решение суда, и постановление о привлечении умершего к административной ответственности было отменено. О судьбе мужчины, ездившего по чужим водительским правам, не сообщается.