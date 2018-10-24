Мосгорсуд проверит законность продления ареста бывшего замглавы МЧС Шлякова

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность продления до середины декабря срока ареста бывшему первому замглавы МЧС РФ Сергею Шлякову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 14.00.

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания генерала Шлякова под стражей до 13 декабря. До той же даты был продлен арест его предполагаемым сообщникам — Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.