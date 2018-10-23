Москалькова предложила открыть горячую линию по расследованию в Керчи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после трагедии в Керченском колледже предложила открыть горячую линию по расследованию случившегося.

"Сегодня очень важно получить объективную информацию от учащихся, непосредственных участников трагических событий, о случившемся, чтобы развеять все сомнения и найти ответы на волнующие всех сегодня вопросы. Предложила создать горячую линию в следственных органах, ведущих расследование трагедии", — написала Москалькова в Instagram.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.