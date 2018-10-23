Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 28

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области увеличилось до 28 человек, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло 22 октября около 6:30 утра на 15-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе. Рейсовый автобус, ехавший из Богородска в Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia. По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В столкновении он погиб.
Травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе три 15-летние девочки и двое юношей – 16 и 17 лет. Девочек осмотрели медики, после чего их отпустили домой, 17-летнему подростку потребовалась госпитализация. Кроме того, в больнице находится мужчина с рваной раной и переломом, две женщины с черепно-мозговыми травмами и переломами, две женщины с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.
"Эти 18 человек, большинство из которых самостоятельно обратились в травмпункты, после оказания медицинской помощи были отпущены по домам", — уточнили в ГИБДД.