Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 28

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области увеличилось до 28 человек, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось об одним погибшем и 18 получивших различные травмы.

ДТП произошло 22 октября около 6:30 утра на 15-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе. Рейсовый автобус, ехавший из Богородска в Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia. По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В столкновении он погиб.

Травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе три 15-летние девочки и двое юношей – 16 и 17 лет. Девочек осмотрели медики, после чего их отпустили домой, 17-летнему подростку потребовалась госпитализация. Кроме того, в больнице находится мужчина с рваной раной и переломом, две женщины с черепно-мозговыми травмами и переломами, две женщины с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

За помощью к врачам обратились еще 18 человек, большинство – с ушибами. У шестерых пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы или сотрясение мозга, у двоих – растяжение связок, у одной женщины – перелом.

"Эти 18 человек, большинство из которых самостоятельно обратились в травмпункты, после оказания медицинской помощи были отпущены по домам", — уточнили в ГИБДД.