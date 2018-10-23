Суд в Иркутске огласил обвинительное заключение по делу о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Обвинительное заключение фигурантам дела об отравлении контрафактным "Боярышником" было оглашено в понедельник в судебном заседании, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города Иркутска.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением контрафактным концентратом для принятия ванн "Боярышник". Местные жители выпивали спиртосодержащую жидкость и получали тяжелые отравления. От ее употребления пострадали 76 человек, из них, по данным СУСК РФ, 62 человека скончались.

Ленинский районный суд Иркутска 22 октября начал рассмотрение уголовного дела по факту изготовления и продажи спиртосодержащей жидкости "Боярышник", в состав которого входил метиловый спирт. Среди обвиняемых пять выходцев из Азербайджана — Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и две жительницы Иркутской области Юлия Мелентьева и Светлана Красноярова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти потребителей).

"В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. И также была опрошена одна из потерпевших. Дальнейшее рассмотрение дела назначено на 29 октября", — сообщил представитель суда.

Он также уточнил, что из семи обвиняемых на текущий момент не все признали свою вину.