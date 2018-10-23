Суд в Иркутске огласил обвинительное заключение по делу о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Обвинительное заключение фигурантам дела об отравлении контрафактным "Боярышником" было оглашено в понедельник в судебном заседании, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города Иркутска.
Ленинский районный суд Иркутска 22 октября начал рассмотрение уголовного дела по факту изготовления и продажи спиртосодержащей жидкости "Боярышник", в состав которого входил метиловый спирт. Среди обвиняемых пять выходцев из Азербайджана — Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и две жительницы Иркутской области Юлия Мелентьева и Светлана Красноярова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти потребителей).
"В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. И также была опрошена одна из потерпевших. Дальнейшее рассмотрение дела назначено на 29 октября", — сообщил представитель суда.
Он также уточнил, что из семи обвиняемых на текущий момент не все признали свою вину.