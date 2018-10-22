СК проверяет данные об избиении студентки под Костромой

ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении в Костромской области студентки в общежитии техникума, которая после случившегося упала из окна, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ.

"Двадцать второго октября 2018 года агентство информации "Кострома.Тудэй" опубликовало сведения об избиении в общежитии техникума в городе Шарье студентки, которая затем выбралась через окно на козырек здания и прыгнула вниз, повредив шею", — говорится в сообщении.

По опубликованной информации начата доследственная проверка.

"В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства и причины данного происшествия, его участников, роли каждого из них", — говорится в сообщении.

Также следствие изучит обстоятельства и условия проживания студентов в общежитии, даст оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации техникума.