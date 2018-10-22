В Калужской области танк задавил каскадера на съемках фильма

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На съемках фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области погиб каскадер, сообщает канал СК России в WhatsApp.
Инцидент произошел на территории недействующего аэродрома в городе Медынь. В съемках были задействованы два танка.
По сценарию один из них должен был остановиться на расстоянии трех метров от каскадера, 31-летнего москвича, однако совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
На место выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области и следователи.
Фильм "Ильинский рубеж" посвящен подвигу подольских курсантов, которые в годы Великой Отечественной войны ценой собственных жизней защищали Москву от немецко-фашистских войск.