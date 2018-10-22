В Калужской области танк задавил каскадера на съемках фильма

Сотрудник Следственного комитета РФ на месте наезда танка на каскадера во время съемок фильма Ильинский рубеж в Калужской области

Сотрудник Следственного комитета РФ на месте наезда танка на каскадера во время съемок фильма Ильинский рубеж в Калужской области

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На съемках фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области погиб каскадер, сообщает канал СК России в WhatsApp.

Инцидент произошел на территории недействующего аэродрома в городе Медынь. В съемках были задействованы два танка.

По сценарию один из них должен был остановиться на расстоянии трех метров от каскадера, 31-летнего москвича, однако совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

На место выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области и следователи.

Фильм "Ильинский рубеж" посвящен подвигу подольских курсантов, которые в годы Великой Отечественной войны ценой собственных жизней защищали Москву от немецко-фашистских войск.