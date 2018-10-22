ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Отец одногруппника керченского убийцы рассказал, что студенты не травили Владислава Рослякова, он учился на "хорошо" и "отлично", был человеком скрытным и необщительным, увлекался боксом и фильмами о насилии.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Игорь Парасич — отец одногруппника Рослякова Александра Парасича. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он написал большой текст о трагических событиях и о самом Рослякове.

"Так случилось, что мой сын был одногруппником убийцы. Более того, на первом курсе они были, можно сказать, в дружеских отношениях. Хотя сразу хочется заметить, что убийца был человеком скрытым и необщительным", — написал Парасич.

Он отметил: Росляков не был жертвой издевательств одногруппников, как об этом сообщают некоторые СМИ. "Убийца занимался одно время боксом, а также занимался, как он сам называл, "культуризмом". Приведу пример: однажды они в группе полушутя спарринговались в боксерский перчатках, так убийца слегка помял одного из самых сильных парней группы", — заявил мужчина.

По его словам, Росляков до трагедии два дня не был на учебе, сославшись больным. "Хотя со слов Сани, он раньше никогда не болел и занятия не пропускал. Кстати, учился убийца на "хорошо" и "отлично", — отметил Парасич.

Мужчина также вспомнил, что еще на первом курсе, когда его сын плотно общался с Росляковым, тот увлекался фильмами о подростковом насилии, часто "съезжал на подобные темы".

"Мой сын, его одногруппники… не сомневаются, что этот парень, именно он, совершил весь этот ужас. Он вполне имел и способности, и наклонности, и возможности совершить это самостоятельно без посторонней помощи", — написал мужчина.