В Нижнем Тагиле двоих полицейских задержали по подозрению в пытках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Двое полицейских в Нижнем Тагиле взяты под стражу по подозрению в пытках местного жителя Максима Червоткина, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook член ОНК Свердловской области Ольга Вековшинина.

"Вернемся мыслями в наш Тагил бедовый. Напомню, на прошлой неделе был арестован до 9 декабря 2018 года опер 21 отдела полиции Леонов, как один из подозреваемых в пытках тагильчанина Максима Червоткина. Вчера задержали еще одного", — написала женщина.

Она добавила, что у Червоткина сейчас проблемы со здоровьем.

"Здоровье Максима на сегодня — неважное, особенно психологическое, он испытывает панику, если ему надо куда-то идти, или если кто-то стучит в дверь, он постоянно находится в эмоциональном напряжении. Это все — последствия той жуткой ночи в ОП №21, когда из него выбивали показания против себя самого, угрожали подбросом наркотиков. Максим в ту ночь слышал, как кто-то в соседних кабинетах кричал под пытками", — отметила Вековшинина.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что на данный момент два оперативных сотрудника ОП №21 отстранены от исполнения своих служебных обязанностей и находятся под стражей.

"Проверкой озвученных фактов в настоящее время занимаются не только наши коллеги из регионального следственного комитета, но и сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Свердловской области. Об итогах проверок говорить пока преждевременно, так как работа еще не завершена", — заявил Горелых.

Он отметил, что если опубликованная информация подтвердится, то последуют жесткие меры реагирования — вплоть до увольнения провинившихся из системы МВД с позором и их привлечения к уголовной ответственности.

"Не останутся также в стороне и все без исключения непосредственные руководители тех, кто преступил черту закона. У нас уже бывали случаи, в том числе в Нижнем Тагиле, когда от должностей освобождались даже начальники райотделов и отправлялись на понижение", — заключил руководитель пресс-службы полицейского главка.