Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 13

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Еще три человека, пострадавших в аварии с автобусом в Нижегородской области, обратились за помощью к врачам, таким образом общее число пострадавших в ДТП выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших – водителе автобуса и девяти пассажирах.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA на 15 километре автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. Водитель легкового авто погиб.

"Вскоре после аварии за медицинской помощью к врачам обратились еще трое пассажиров автобуса. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 13 человек", — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Причиной столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Нижегородской области, по предварительным данным, стало то, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.