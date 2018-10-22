СК раскрыл подробности убийства годовалой девочки на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт — РИА Новости. Установлены подробности убийства годовалой девочки на Сахалине, сообщила в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Ольга Чебыкина.

Ранее сообщалось, что в мусорном контейнере в сахалинском селе Шебунино было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. Следком возбудил дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя мать девочки. В настоящее время ей предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия она заключена под стражу.

"По версии следствия, 14 октября 2018 года женщина со своей дочерью приехала из села Троицкое в село Шебунино. 18 октября она с ребенком пришла в гости к знакомым и присоединилась к застолью. Девочка капризничала, и хозяева попросили мать успокоить ее. Однако женщине не удалось успокоить ее, тогда мать в ванной несколько раз ударила ножом девочку в спину. Затем положила тело в пакет и выбросила со второго этажа", — пояснили в следственном управлении.

Позже женщина отнесла пакет в мусорный контейнер и отправилась ночевать к своей знакомой.