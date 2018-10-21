Спасатели ликвидировали пожар в развлекательном центре в Томске

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в здании одного из развлекательных центров в Ленинском районе Томска, пожарные спасли свыше 100 человек, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул вечером в субботу в здании, где находится развлекательный мужской клуб "Машенька". Также в этом здании находятся два бара.

"Пожарные по лестничным маршам спасли из здания более ста человек… Общая площадь пожара по уточненным данным составила 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 01:39, ликвидирован в 02:34. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации было задействовано 14 единиц техники и 42 человека. Причина пожара устанавливается.