В Подмосковье грузовик снес наземный пешеходный переход

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Грузовой автомобиль Scania снес наземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье, движение на данном участке полностью перекрыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 22.55 в результате самопроизвольного откидывания кузова грузовой автомобиль снес наземный пешеходный переход. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.

Движение на данном участке полностью перекрыто. Есть пути объезда через Павлов Посад и трассу А-108.