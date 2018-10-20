В Москву доставят еще двоих пострадавших в керченском колледже

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Еще двоих пациенток, пострадавших при трагедии в Керченском политехническом колледже, доставят на лечение в московские медучреждения, сообщается на сайте правительства Крыма.

"Московские специалисты прилетели в Крым с целью консультирования и определения дальнейшей тактики лечения пострадавших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года. Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток Республиканской детской клинической больницы в медучреждения Москвы для продолжения лечения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что медицинский консилиум определит тактику дальнейшего лечения для больного, который находится в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.