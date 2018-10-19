В Гатчине жилые дома в зоне взрыва повреждены незначительно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Жилые дома в окрестностях завода пиротехнических средств "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, где в пятницу произошел взрыв, получили незначительные повреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Гатчинского района.

"Был проведен обход жилого массива, серьезных повреждений нет. Где-то выбиты стекла, где-то повреждена крыша", — сказал собеседник агентства. По данным районных властей, в результате взрыва пострадали шесть человек. "Два человека находятся в тяжелом состоянии в гатчинской ЦРБ, еще четверо – в легком состоянии", — сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли. Завод расположен по адресу: Гатчинский район, Гатчина-2, улица Центральная, дом 1.