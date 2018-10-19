В Ростовской области в ДТП погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобиль Mercedes протаранил "ВАЗ-2101" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, четыре человека погибли и двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 4.00 мск на 1015 километре трассы М-4 "Дон" в Октябрьском районе области. "Водитель 1990 года рождения на Mercedes врезался в "ВАЗ-2101", который ехал впереди него в попутном направлении, и протащил его несколько километров", — сказал он.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира ВАЗа. Кроме того, пострадали два человека из Mercedes, их личности устанавливаются.