Более 40 человек остаются в больницах после трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. После взрыва и перестрелки в колледже Керчи в больницах остаются на лечении 43 пострадавших, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 06.00 мск в больницах Керчи, Краснодара и Москвы остаются 43 человека", — сказал собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.