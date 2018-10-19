При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге пострадал трехмесячный ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Один трехмесячный ребенок пострадал в результате пожара на четырех этажах жилого дома в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник штаба пожаротушения.

"В результате пожара пострадал один трехмесячный ребенок. У него – отравление продуктами горения. Погибших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что горят четыре этажа дома на улице Таежной, 11. По данным ГУМЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожар локализован.