СК проверит изъятие органов у умершего мужчины в московской больнице

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту незаконного изъятия органов у умершего мужчины в одной из больниц в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, сотрудники одной из столичных больниц без согласия родственников изъяли органы у умершего мужчины 1996 года рождения", — сказала Иванова.

По ее словам, следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).