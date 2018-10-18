Однокурсник керченского стрелка рассказал о его поведении перед нападением

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Однокурсник общался с "керченским стрелком" перед трагедией в колледже, Владислав Росляков был адекватен и шутил, рассказала РИА Новости детский омбудсмен Республики Крым Ирина Клюева.

"Вот общались с однокурсником, Анна Юрьевна (детский омбудсмен Кузнецова. – Прим. ред.) сейчас с ним разговаривает. С однокурсником и родителями. Мальчик говорит, что в этот день он с ним даже разговаривал, они общались. Он был адекватный, шутил, они поговорили. И после этого произошло то, что произошло", — рассказала Клюева.

Как сообщается на официальном сайте ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж", при поступлении на обучение студент должен получить медицинскую справку, психиатр входит в обязательный список врачей.

"Наверняка, если он получил разрешение на обучение, то прошел психиатра. Мы же говорим, что он не состоит ни на каких учетах. Наверняка, он получил разрешение, когда выходил на учебу", — рассказала Клюева.

По словам омбудсмена, родители стрелявшего в Керчи разведены, он жил с мамой.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.