Аксенов заявил о возможных сообщниках керченского стрелка

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие устанавливает возможных сообщников студента Керченского политехнического колледжа, который устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлен, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог", — сказал он.

Окончательные мотивы студента, устроившего массовое убийство, пока не установлены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мотивы, что им двигало, пока еще окончательно не установлены", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, родителей парня допрашивают, об их задержании речь не идет.

"Виноваты соцсети"

Глава Крыма также выразил мнение, что подростков на преступления толкают соцсети — "помойная яма, в которой можно найти что угодно".

"Мы для этого работаем, чтобы не повторялось. Такого не должно быть. Будем делать все возможное, чтобы с этой бедой бороться. <…> Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают", — сказал Аксенов.

Он также отметил, что сейчас все учебные заведения Керчи надежно защищены, возле них стоит вооруженная охрана.

"Невиданная жестокость"

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал массовое убийство в Керченском колледже тщательно спланированной операцией.

"Крым постигла большая трагедия и страшное горе. Это невиданная жестокость", — заявил он.

По его словам, сейчас необходимо дождаться результатов следствия.

"Возникает только один вопрос: как удалось молодому человеку осуществить содеянное и в таких масштабах", — добавил Константинов.

Он отметил, что в голове у студента был "такой ужас, тщательно запланированная операция", поэтому он без труда преодолел видеонаблюдение и охрану.

По его словам, важно на законодательном уровне проработать меры, которые бы не позволили допустить такой беды впредь.

Трагедия в Керчи

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.