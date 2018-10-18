МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Подруга устроившего стрельбу в колледже в Керчи Владислава Рослякова рассказала, что он хотел отомстить издевавшимся над ним одногруппникам, сообщается на сайте RT.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все", — приводятся слова девушки на сайте RT.

Она отметила, что Росляков говорил ей, "что хочет отомстить за эти издевательства". Кроме того, он заявлял, что из-за этого "не хочет жить". Девушка также сообщила, что после того, как они перестали общаться, Росляков добавил её в чёрный список.

"Когда мы с ним общались, всё было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо. Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом", — сказала она.

Кроме того, девушка рассказала, что напавший на колледж в Керчи увлекался стрельбой.

"В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие", — приводятся ее слова в telegram-канале RT.