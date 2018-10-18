В колледжах нужны психологи, заявили в национальном родительском комитете

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Предотвратить трагедии подобные той, что произошла в Керчи, реально, для этого необходимо ввести в вузах и колледжах ставки психологов, Национальный родительский комитет намерен просить об этом профильные министерства, сообщила РИА Новости глава организации Ирина Волынец в четверг.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.

"Одним из способов решения проблемы мы видим введение ставки психолога в среднетехнических учебных заведениях, в колледжах. И в вузах, кстати, тоже нужны психологи, потому что заканчивают их в возрасте 23 лет, это, в принципе, возраст достаточно сложный, становление личности. Психологи могут быть и наставниками: совмещать наставничество профессиональное и психологическое сопровождение… Мы планируем написать письмо в министерство просвещения и в министерство науки с этой инициативой", — сказала Волынец.

Она подчеркнула, что "если детьми не заниматься, они попадают под деструктивные влияния".

"Все происходит от безнадзорности, неприкаянности наших детей… Внеурочная, внешкольная занятость должна достигнуть ста процентов в России. 100% детей и подростков должны иметь возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, в кружках. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Например, наша организация предлагает взять коммерческие структуры, которые уже оказывают эти услуги, провести среди них тендер, чтобы хотя бы для начала дети из малообеспеченных, многодетных семей имели возможность заниматься в этих кружках, а за них бы платило государство", — добавила собеседница агентства.

Волынец также считает, что на государственном уровне необходимо систематизировать молодежную политику, для этого следует создать министерство молодежной политики, которое бы координировало всю работу в этой сфере.

"С инициативой создания министерства по делам молодежи мы будем писать письмо на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", — пообещала общественница.