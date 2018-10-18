В колледжах нужны психологи, заявили в национальном родительском комитете

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Предотвратить трагедии подобные той, что произошла в Керчи, реально, для этого необходимо ввести в вузах и колледжах ставки психологов, Национальный родительский комитет намерен просить об этом профильные министерства, сообщила РИА Новости глава организации Ирина Волынец в четверг.
"Одним из способов решения проблемы мы видим введение ставки психолога в среднетехнических учебных заведениях, в колледжах. И в вузах, кстати, тоже нужны психологи, потому что заканчивают их в возрасте 23 лет, это, в принципе, возраст достаточно сложный, становление личности. Психологи могут быть и наставниками: совмещать наставничество профессиональное и психологическое сопровождение… Мы планируем написать письмо в министерство просвещения и в министерство науки с этой инициативой", — сказала Волынец.
Она подчеркнула, что "если детьми не заниматься, они попадают под деструктивные влияния".
Волынец также считает, что на государственном уровне необходимо систематизировать молодежную политику, для этого следует создать министерство молодежной политики, которое бы координировало всю работу в этой сфере.
"С инициативой создания министерства по делам молодежи мы будем писать письмо на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", — пообещала общественница.