Источник: в Подмосковье из филиала ВГИК эвакуировали около 400 человек

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 400 человек эвакуировали из филиала ВГИКа в Сергиевом Посаде в Подмосковье из-за шутки студента о гранате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Студент пошутил о гранате, которую принес в колледж, около 400 человек были эвакуированы, после проверки информация не подтвердилась", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что к месту выезжали сотрудники правоохранительных органов, колледж проверяли кинологи.

Информацию об эвакуации подтвердили РИА Новости в администрации Сергиева Посада, указав, что в кабинет директора филиала ВГИК "поступил звонок от неизвестного, который представился майором МЧС". "Он сообщил, что в здании филиала находится осколочная граната. Была проведена эвакуация преподавателей и учащихся", — отмечается в сообщении администрации.

Указывается, что полиция, пожарные и скорая помощь прибыли к учебному заведению в течение 5-7 минут, по факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато расследование.

В учреждениях социальной сферы и образования, а также административных зданиях Сергиево-Посадского района введены повышенные меры безопасности, добавляется в сообщении.