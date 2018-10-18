Керченскому стрелку посмертно назначили психиатрическую экспертизу

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу устроившему стрельбу в Керченском политехническом колледже Владиславу Рослякову, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные судебные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", — сказала она.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По данным Минздрава России, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.