В ЧОП "Альфа" рассказали, как охранялся керченский колледж

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба. 18 октября 2018

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На вахте керченского колледжа, где накануне произошло массовое убийство, сидела пожилая женщина, рассказали РИА Новости в ЧОП "Альфа".

"Ее нанял сам колледж, она нажала на кнопку, и мы поехали", — заявил начальник отдела охраны "Альфы", который не стал представляться.

По его словам, охрана была у колледжа через пять минут после вызова. Прибывшие сотрудники начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, вывозить их в больницу.

"В сам колледж не пускали, там полиция находится в 200 метрах, они уже были там к моменту нашего приезда", — добавил собеседник агентства.

Он также опроверг информацию о том, что в ЧОП прошли обыски, заявив, что охрану просто опросили.

О дальнейшей судьбе пожилой охранницы в "Альфе" ничего не знают. СМИ писали, что во время нападения она была ранена и попала в больницу.

Нападение на колледж

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.