Одного из раненных в колледже в Керчи прооперируют повторно

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Мальчик, пострадавший при стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи, находится в очень тяжелом состоянии, он на повторной операции, и в случае ее успеха его перевезут в Краснодар или Москву, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мальчик, который повторно был оперирован, сейчас ещё находится в операционной со сложным повреждением внутренних органов, разрывом кишечника, повреждением аорты. Больной очень тяжёлый. Если он нормально перенесет операцию, на что мы рассчитываем, тоже может встать вопрос о его эвакуации… В краснодарский центр имени Очаповского или московскую клинику. Будем решать по состоянию",- сказала Скворцова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.