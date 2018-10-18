В Югре пройдет суд над погибшим из-за нераскрывшегося парашюта инструктором

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело в отношении инструктора из Ханты-Мансийского автономного округа, погибшего после прыжка с нераскрывшимся в воздухе парашютом в тандеме с девушкой-подростком, передано в суд, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Уголовное дело в отношении инструктора следователи возбудили по статье УК РФ, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следственного управления, в указанный день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что повлияло на безопасность при выполнении прыжка.
"Кроме того, в ходе следствия установлено, что и ранее старшим инструктором оказывались услуги с нарушением требований безопасности, а именно, осуществлялись прыжки с применением парашютных систем с истекшим сроком эксплуатации… В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-центре администрации Мегиона сообщали, что имевшийся у девушки с инструктором запасной парашют в момент прыжка раскрылся не полностью, за 21-летнюю историю существования аэроклуба "Икар" такой случай произошел впервые. При этом пользователи социальных сетей отмечали, что мужчина в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя и спас жизнь несовершеннолетней.