"Был жестоким": соседка стрелка из Керчи рассказала о его детстве

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба.

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Соседка студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала RT о его детстве.

По словам собеседницы телеканала, Росляков был жестоким и замкнутым мальчиком, постоянно играл в "стрелялки".

"У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности", — сказала девушка.

В среду студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погибли 20 человек — 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой.