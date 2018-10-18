Скворцова рассказала, от чего скончались большинство жертв трагедии в Керчи

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Большинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, в больницу попали в основном пострадавшие от взрыва, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Те, кто был ранен огнестрельно, это в основном причина смертей. А те, кто попал в стационар — это… минно-взрывные раны. Самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких компонентов…", — рассказала министр.

По словам Скворцовой, в телах пострадавших, включая внутренние органы, врачи обнаруживают многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.