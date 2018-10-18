Суд в Новокузнецке прекратил административное дело о демонстрации свастики

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Новоильинский районный суд Новокузнецка прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя, который обвинялся в публичном демонстрировании нацистской символики в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

По данным СМИ, административное дело в отношении жителя Новокузнецка Константина Остроухова оказалось связано с сохраненным на его странице мультипликационным клипом панк-группы "Красная плесень", в котором панки прогоняют с Земли нацистов. В клипе демонстрируется свастика.

"Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Сведений о признании размещенного Остроуховым видеоизображения экстремистским материалы дела не содержат, как и доказательств наличия у последнего целей пропаганды нацизма-фашизма", — сказал представитель суда, уточнив, что дело прекращено 12 октября.

Статья 20.3. КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами" предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.

За последнее время произошло несколько резонансных судебных процессов по этой статье. Так, Чебоксарский районный суд Чувашии оштрафовал двух заключенных местной колонии за татуировки с нацистскими символами, которые могли видеть их сокамерники. Одного из них суд даже обязал удалить тату, но это решение было отменено вышестоящим судом.