Суд в Новокузнецке прекратил административное дело о демонстрации свастики

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Новоильинский районный суд Новокузнецка прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя, который обвинялся в публичном демонстрировании нацистской символики в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.
"Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Сведений о признании размещенного Остроуховым видеоизображения экстремистским материалы дела не содержат, как и доказательств наличия у последнего целей пропаганды нацизма-фашизма", — сказал представитель суда, уточнив, что дело прекращено 12 октября.
За последнее время произошло несколько резонансных судебных процессов по этой статье. Так, Чебоксарский районный суд Чувашии оштрафовал двух заключенных местной колонии за татуировки с нацистскими символами, которые могли видеть их сокамерники. Одного из них суд даже обязал удалить тату, но это решение было отменено вышестоящим судом.