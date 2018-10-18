Установлена личность расстрелявшего людей в керченском колледже

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет смог установить личность молодого человека, который устроил стрельбу в колледже в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что стрелявшим оказался студент четвертого курса этого же колледжа — восемнадцатилетний Владислав Росляков. Он пришел в колледж непосредственно перед инцидентом, и, судя по видеозаписи, у него было при себе ружье. Следствие на основе картины преступления предполагает, что этот молодой человек открыл огонь из ружья по другим людям, находившимся в колледже, а затем совершил самоубийство. Поэтому уголовное дело, ранее возбужденное по статье 205 Уголовного кодекса РФ, было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц). Позже тело предполагаемого преступника удалось обнаружить в библиотеке колледжа.

В пресс-службе также сообщили, что на месте происшествия продолжает работать оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для следствия, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, в скором времени будут назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Днем в среду в керченском колледже произошел взрыв самодельной бомбы. В связи с инцидентом сперва было возбуждено уголовное дело о теракте, но после выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что в колледже произошла стрельба. В результате инцидента погибли 19 человек. В СК сообщили, что все они погибли от огнестрельных ранений.

Помимо этого, несколько десятков человек пострадали во время происшествия, 37 из них потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Несколько из них пребывают в крайне тяжелом состоянии.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, преступник во время учебы в колледже получал стипендию, раньше не проявлял агрессию и не был замечен в противоправных действиях.

Как сообщил источник РИА Новости в крымских экстренных службах, месяц назад молодой человек получил разрешение на хранение оружия. Ранее у него дома проводилась проверка на наличие необходимого места для хранения оружия, и никаких нарушений выявлено не было. Наличие лицензия на оружие предполагает, что Росляков прошел все медицинские проверки, включая проверку у психиатра.