Установлена личность расстрелявшего людей в керченском колледже

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет смог установить личность молодого человека, который устроил стрельбу в колледже в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе также сообщили, что на месте происшествия продолжает работать оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для следствия, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, в скором времени будут назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.
Днем в среду в керченском колледже произошел взрыв самодельной бомбы. В связи с инцидентом сперва было возбуждено уголовное дело о теракте, но после выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что в колледже произошла стрельба. В результате инцидента погибли 19 человек. В СК сообщили, что все они погибли от огнестрельных ранений.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, преступник во время учебы в колледже получал стипендию, раньше не проявлял агрессию и не был замечен в противоправных действиях.
Как сообщил источник РИА Новости в крымских экстренных службах, месяц назад молодой человек получил разрешение на хранение оружия. Ранее у него дома проводилась проверка на наличие необходимого места для хранения оружия, и никаких нарушений выявлено не было. Наличие лицензия на оружие предполагает, что Росляков прошел все медицинские проверки, включая проверку у психиатра.