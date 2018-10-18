СК переквалифицировал взрыв и стрельбу в Керчи из теракта в убийство‍

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о теракте в Керченском политихническом колледже на статью об убийстве двух и более лиц. По версии следствия восемнадцатилетний учащийся колледжа Владислав Росляков расстрелял соучеников, а затем покончил с собой.

© Скриншот с видео в соцсети ВК Керченский политехнический колледж

Днем в среду в керченском колледже взорвалась самодельная бомба. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу. Трагедия привела к гибели 19 человек. В СК отметили, что все они скончались от огнестрельных ранений.

Помимо этого, несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Личность стрелка

Владислав Росляков был зачислен в коледж с первого сентября 2015 года на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". Обучение проходило на бюджетной основе на базе основного общего образования.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стрелок во время учебы получал стипендию, ранее никогда не проявлял агрессию и не попадал в полицию.

Как сообщил источник РИА Новости в крымских экстренных службах, месяц назад Росляков получил разрешение на хранение оружия. До этого у него дома проводили проверку на наличие необходимого места для хранения оружия и никаких нарушений не выявили. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

Возможные сообщники

В Национальном антитеррористическом комитете прокомментировали трагедию, заявив, что Росляков мог действовать сообща. На данный момент идет поиск возможных организаторов и исполнителей взрыва.

Следствие ведет допрос свидетелей и очевидцев взрыва, изучает видео с камер наблюдения. Кроме того, сформирован специальный штаб, состоящий из сотрудников СК, ФСБ и МВД.

Колледж обследует инженерно-техническая группа ОМОН. Также сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны оцепили место происшествия. Военослужащие и сторудники Южного округа войск нацгвардии помогают в эвакуации раненных.