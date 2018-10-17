Киев намерен требовать экстрадиции задержанного вице-премьера Крыма

КИЕВ, 17 окт –– РИА Новости. Украинская прокуратура будет требовать экстрадиции вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, которого задержали в Москве, сообщил прокурор так называемой автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) Гюндуз Мамедов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о задержании в Москве Нахлупина. Как сообщается на сайте правительства республики, вице-премьеру региона вменяют получение взятки.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. на Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", — приводит слова прокурора официальный представитель ГП Украины Андрей Лысенко в Facebook.

По его данным, на Украине ранее было направлено в суд дело против Нахлупина, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "государственная измена".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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