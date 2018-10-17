Учебные заведения в Новгородской области проверят после трагедии в Керчи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил проверить безопасность образовательных учреждений после трагедии в Керчи, сообщает пресс-центр областного правительства.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Сегодня Андрей Никитин дал поручение министерству образования Новгородской области организовать совместно с региональным управлением МЧС и правоохранительными органами комплексные проверки безопасности учебных заведений", — говорится в сообщении.

Никитин также выразил соболезнования в связи со взрывом в Керченском колледже.

"От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Это невосполнимая утрата и мы скорбим вместе с вами. Передавайте наши слова поддержки семьям, родным и близким погибших. От всего сердца желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме главы региона.