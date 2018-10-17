Глава Карелии пообещал проверки в учебных заведениях после трагедии в Керчи

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 окт – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о скорых дополнительных проверках в учебных заведениях региона после массового убийства студентов в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"В ближайшее время на территории Карелии будут проведены дополнительные проверки безопасности объектов образования. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобных трагедий", — написал Парфенчиков в среду на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, глава Карелии выразил соболезнования в связи с инцидентом в Керчи.

"Сегодня произошла страшная трагедия, унесшая жизни людей. От правительства Республики Карелия выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобных трагедий", — сказал он.