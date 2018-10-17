Матвиенко призвала не искать врагов в связи со взрывом в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После взрыва в колледже в Керчи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сохранять спокойствие и не искать врагов.

В среду в колледже Керчи прогремел взрыв. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой. По данному факту сначала было возбуждено дело о теракте, а затем его переквалифицировали на "Убийство общеопасным способом".

"Сейчас прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов", — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что пострадавшим и их семьям оказывается необходимая помощь, расследование преступления и его мотивов начато. "Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженное наказание", — цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.

Спикер Совфеда отметила, что среди погибших подростки – юноши и девушки, только вступающие в жизнь. "Чудовищное злодеяние потрясает до глубины души. Выражаю свое искреннее соболезнование родителям, родным, близким погибших. Скорблю вместе с вами", — сказала она. Матвиенко пожелала скорейшего выздоровления раненым, а также поблагодарила жителей Керчи, медиков, спасателей, полицию, военных, "проявивших лучшие человеческие качества", за помощь пострадавшим.