Матвиенко призвала не искать врагов в связи со взрывом в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После взрыва в колледже в Керчи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сохранять спокойствие и не искать врагов.
"Сейчас прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов", — заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что пострадавшим и их семьям оказывается необходимая помощь, расследование преступления и его мотивов начато. "Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженное наказание", — цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.
Спикер Совфеда отметила, что среди погибших подростки – юноши и девушки, только вступающие в жизнь. "Чудовищное злодеяние потрясает до глубины души. Выражаю свое искреннее соболезнование родителям, родным, близким погибших. Скорблю вместе с вами", — сказала она. Матвиенко пожелала скорейшего выздоровления раненым, а также поблагодарила жителей Керчи, медиков, спасателей, полицию, военных, "проявивших лучшие человеческие качества", за помощь пострадавшим.