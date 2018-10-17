Группа ОМОН обследует керченский колледж, где прогремел взрыв

Теракт в политехническом колледже в Керчи

Теракт в политехническом колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Инженерно-техническая группа ОМОН обследует колледж в Керчи, где произошел взрыв самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-центре Росгвардии.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК РФ сообщил о 13 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"На месте чрезвычайного происшествия у политехнического колледжа в городе Керчи работают подразделения управления Росгвардии по Республике Крым. Для обследования места выделена инженерно-техническая группа керченского ОМОН", — сказали в ведомстве.

Сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН находятся в оцеплении для обеспечения действий следственной группы. Военнослужащие и сотрудники Южного округа войск национальной гвардии оказывают помощь в эвакуации раненых.