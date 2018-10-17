Число жертв взрыва в Керчи выросло до 13

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва в колледже в Керчи возросло до 13 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

Ранее в НАК сообщали, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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