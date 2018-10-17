В Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами", — сказала она.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.