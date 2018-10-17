На месте взрыва в Керчи работают все оперативные службы, заявил Аксенов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Все оперативные службы, представители силовых структур и медики работают на месте взрыва в колледже в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.

"Я в дороге еще нахожусь, еще не доехал до Керчи. Как буду на месте, сам вникну в ситуацию. Сейчас докладывают, все оперативные службы на месте — силовые структуры, ФСБ, МВД, Следственный комитет, прокуратура. Все находятся на месте, в том числе из Минздрава. Сведения поступают отрывочные, не хотел бы сейчас комментировать, не видя своими глазами", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также пообещал доложить о последствиях взрыва и принятых мерах, как только приедет на место происшествия.