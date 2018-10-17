Путину доложили о взрыве в керченском колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложена информация о взрыве в колледже в Керчи, данные по жертвам уточняются постоянно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трагические новости, которые поступают из Керчи. Взрыв. Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно", — сказал Песков журналистам.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва", — добавил он.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Предварительно, погибли 10 человек, пострадали около 50.

Песков о взрыве в Керчи: Путин поручил следствию незамедлительно выяснить причины, версия теракта рассматривается pic.twitter.com/OXF2Tkgcu1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 октября 2018 г.

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